Franco Morbidelli su Yamaha vince a Misano dopo aver condotto in testa tutto il Gp. Al secondo posto un fantastico Francesco Bagnaia al rientro dopo l'infortunio su Ducati. Beffato Valentino Rossi superato da Mir all'ultimo giro quando era terzo. Il Dottore per tre quarti di gara era stato alle spalle di Morbidelli poi la media scelta per l'anteriore lo ha tradito. Caduto a inizio gara il leader del Mondiale Quartararo. Settimo Andrea Dovizioso