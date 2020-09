Marquez ha ripreso ad allenarsi

«A sei settimane dall’operazione, la prima sessione di allenamento! 30 minuti di corsa!». Marc Marquez, campione della MotoGp in carica e grande assente del mondiale, ha annunciato con un messaggio su twitter di aver ripreso l’attività fisica, dopo il lungo stop dovuto al secondo intervento al braccio destro.

La caduta nella gara inaugurale a Jerez ha costretto lo spagnolo ad un’operazione all’omero. Il tentativo affrettato di tornare in pista, a tre giorni dalla prima operazione, lo ha poi costretto a finire ancora sotto i ferri ed al riposo assoluto per un lungo periodo.

