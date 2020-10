Franco Morbidelli ha vinto il Gp di Teruel, secondo appuntamento consecutivo in programma al Motorland di Aragon in Spagna. Il pilota della Yamaha Petronas cresciuto nella Accademy VR46 di Valentino Rossi ha preceduto le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir. Solo tredicesimo la Ducati di Andrea Dovizioso. Seconda vittoria in carriera per Morbidelli che si inserisce nella lotta per il titolo: ora è quarto con 112 punti a 25 da Mir, leader della classifica-

