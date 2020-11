Valencia; a Nakagami le prime libere, poi Morbidelli

Il giapponese Takaaki Nakagami è stato il più veloce nelle prime libere sulla pista di Valencia, dove domenica si correrà il gran premio di motogp della Comunitat Valenciana. Il pilota della Honda non ufficiale ha fermato il cronometro sul tempo di 1:30.829, davanti a Franco Morbidelli su Yamaha Petronas staccato di 115 millesimi, e a Maverick Vinales sulla Yamaha ufficiale, in ritardo di 139 millesimi. Buon settimo tempo per Andrea Dovizioso con la Ducati, che ha preceduto il leader della classifica mondiale Joan Mir (Suzuki). Valentino Rossi con la sua Yamaha è 13mo, Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) 16mo. Nella top ten, quarta posizione per Pol Espargarò (Ktm), davanti al fratello Aleix (Aprilia Gresini) e al francese Johnny Zarco (Esponsorama Ducati). Tutti i piloti hanno fatto tempi molto vicini: fra la prima posizione di Nakagami e la 16ma di Quartararo ci sono infatti soltanto 788 millesimi di differenza. Nel pomeriggio le seconde libere.