Moto2 Bastianini campione del mondo

Enea Bastianini si è laureato campione del mondo della classe Moto2, tagliando il traguardo del gp del Portogallo al quinto posto. La gara è stata vinta dall’australiano Remy Gardner, davanti a Luca Marini e Sam Lowes. Marini, fratello di Valentino Rossi, è vice campione a -9 punti da Bastianini, a pari merito con Lowes.

"E' fantastico per me. Non so dire bene quale siano le mie sensazioni al momento. E’ stata una stagione straordinaria e difficile a causa del Covid. Oggi, però, sono campione del mondo e voglio dedicare questo trionfo al mio team, alla mia ragazza e a tutti i ragazzi perchè è la miglior giornata della mia vita. Anche la mia moto è molto contenta", ha dichiarato Enea Bastianini alla fine della gara. "E' stata una gara incredibile; era impossibile vincerla perchèéper me è stata un pò un disastro ma alla fine ho chiuso 5°", ha concluso il pilota italiano.

CLASSIFICA

Enea Bastianini (Ita) 205 punti Luca Marini (Ita) 196 Sam Lowes (Gbr) 196 Marco Bezzecchi (Ita) 184 Jorge Martin (Esp) 160 Leggi anche: Oliveira vince a Portimao su Miller e Morbidelli, Rossi 12°