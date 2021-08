Silverstone, in pole c'è Pol Espargaro. Ottavo Rossi

Pol Espargaro ottiene la pole position nel GP di Gran Bretagna. Sul tracciato di Silverstone, il pilota della Honda gira in 1'58"889 e partirà dalla prima fila. Preceduti Francesco Bagnaia (Ducati, distante 22 millesimi) e il leader del Mondiale Fabio Quartararo (Yamaha, a 36 millesimi). Quarto lo spagnolo Jorge Martin, che non riesce a ripetersi dopo Spielberg e scatterà dalla seconda fila insieme ai connazionali Marc Marquez ed Aleix Espargaro. Ottavo posto per Valentino Rossi, che proverà a giocarsi le sue carte nel GP in programma alle 14 di domani.

Quartararo: "Non sono contento"

"Non sono particolarmente contento, perchè il passo delle FP4 era migliore. A mio avviso oggi abbiamo fatto un passo indietro rispetto a ieri. Purtroppo con la soft non ho molta fiducia, ma non riesco a capire perchè. Forse mi aspetto un grip diverso, inoltre facciamo fatica a mettere in temperatura la gomma. Tuttavia sono contento di essere in prima fila, è positivo visto il nostro passo". Lo ha detto Fabio Quartararo ai microfoni di Sky Sport dopo il terzo posto nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna. "Non firmo per il terzo posto, secondo me abbiamo il passo per lottare per la vittoria - ha aggiunto il leader del Mondiale, che sulle sue condizioni fisiche ha spiegato - Il piede mi fa un pò male quando cammino, ma sulla moto nessun problema".

Bagnaia: "Sono soddisfatto, pronti per la gara"

"Sono molto contento. Quando ho visto il tempo di Martin (1'58"008, poi cancellato, ndr) mi sono meravigliato. Stiamo facendo buon lavoro e sono soddisfatto. Siamo pronti per la gara". Queste le parole di "Pecco" Bagnaia ai microfoni di Sky Sport dopo il secondo posto nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna.