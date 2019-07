Dopo 2 anni in bianco nero, il mediano di mischia aquilano Riccardo Raffaele, classe 1996, lascia le Zebre e si accasa tra i bianco rossi. “Dal 9 luglio stiamo lavorando sulla condizione fisica ed atletica” afferma il neo acquisto “curiamo la resistenza muscolare e la condizione atletica aerobica ed anaerobica, seguiti dal preparatore fisico Mattioli e dai tecnici Prestera e De Marigny” e prosegue: “il gruppo è costituito dal blocco per intero, che a maggio ha ottenuto la storica promozione in Top 12, più i nuovi arrivati, che sono numerosi e di indubbio valore nel panorama italiano con una età media di venticinque anni”. A tal proposito elenca i nuovi arrivati: “Giocatori alla prima esperienza a Colorno, provenienti da Club prestigiosi come Mantelli da Rovigo, Bettin dal Petrarca, a cui si aggiungono Di Giulio, Chibalie, Pasini, Ciotoli, Tuilagi, Silva, Bordonaro, Smith, Halvorsen, Cicchinelli. L’elenco è lungo e potrei dimenticarmi alcuni nomi ma questo è per sottolineare lo sforzo di una società che non si limita semplicemente a partecipare a un campionato molto più impegnativo della Serie A, ma che vuole rimanerci. Nessuno vuole fare la fine di Verona e Valsugana, che dopo una stagione in top 12, senza un roster sufficientemente ampio e di livello, così come hanno raggiunto la promozione, sono retrocesse velocemente.” Riccardo Raffaele è entusiasta dell’ambiente e conclude “sicuramente darò il mio contributo, cercando di migliorarmi ad ogni partita; nei due anni alle Zebre ho giocato poco. Qui trovo un contesto in cui fare bene, e un gruppo già affiatato”. E’ fissato dal 03 al 18 agosto il rompete le righe. Poi di nuovo tutti in campo per altri sessanta giorni, a completare la preparazione in vista dello storico e agognato traguardo di disputare il Peroni TOP12, che assegnerà il Titolo di Campione d’Italia Assoluto, e prenderà via il prossimo 19 ottobre. Inoltre la Rugby Colorno 1975 è stata inserita il 17 luglio scorso, nel gruppo B insieme a FEMI-CZ RUGBY ROVIGO e a TOSCANA AEROPORTI MEDICEI con cui disputerà la Coppa Italia. Tommaso Villani