Mbandà trascina le Zebre alla prima vittoria

Le Zebre si svegliano dall'incubo e con una grande prestazione sbancano Newport ottenendo la prima vittoria, con tanto di bonus mete, del 2019. Dragons battuti d'autorità per 39-12. Cinque le mete realizzate: Elliott, Padovani, Boni, Walker e Mbandà, che ha messo in campo tutta la carica dopo l'episodio di razzismo subito giovedì a Milano risultando uno dei migliori, se non il migliore, in campo.

