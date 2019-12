Zebre, Giammarioli morde un Dragone: squalificato fino al 13 gennaio

È un’escalation quella delle squalifiche dei giocatori delle Zebre. Dapprima Meyer, poi Tauyavuca, ora Renato Giammarioli, tutti nell’arco di un mese. L’escalation riguarda anche le settimane di squalifiche. Due per Meyer, cinque per Tauyavuca, sei per Giammarioli, che potrà tornare a giocare dal 13 gennaio.

Il terza linea delle Zebre è stato citato dopo la partita vinta dalle Zebre a Newport contro i Dragons per un atto contrario alla regola 9.12, tra i più gravi secondo il governo mondiale del rugby: comprende, tra gli altri, dita negli occhi, colpi con qualsiasi parte del corpo, pugni, morsi.

Proprio di un morso si è reso colpevole Giammarioli, che verrà multato dalla società.

Nessun provvedimento è stato preso sul campo in quanto l’episodio, avvenuto al 61’ ai danni del n.8 gallese Keddie, non è stato visto dallo staff arbitrale; non è sfuggito, invece, al citing commissioner presente in tribuna.

Per la determinazione dell’entità della squalifica è entrato in gioco il consueto intreccio di tre fattori: la base di partenza, per questo atto considerata di dodici settimane, e le eventuali aggravanti e attenuanti.

Nel dispositivo della sentenza, emanato ieri dopo il processo nei confronti di Giammarioli tenutosi in videoconferenza con la commissione disciplinare formata da tre giudici irlandesi, si legge che in considerazione della fedina pulita del giocatore, della sua ammissione di colpevolezza e della sua buona condotta tenuta durante il processo, la pena è stata mitigata del 50% rispetto alle dodici settimane base. Quindi Giammarioli è stato squalificato per sei settimane.

Si assottiglia, dunque, la pattuglia della terza linea che fino alla partita d’andata con Treviso compresa dovrà fare a meno di Giammarioli e di Tauyavuca.

Non è il primo episodio di «cannibalismo» in casa Zebre: nell’ottobre del 2016 lo stesso atto venne compiuto da Oliviero Fabiani che subì una squalifica di nove settimane. Nulla a che fare, in ogni caso, con il morso più famoso della storia ovvero quello di Mike Tyson all’orecchio di Evander Holyfield con annesso distacco di una parte del lobo.

Qualcuno ricorderà pure uno dei precursori di tale atto: l’attaccante del Cagliari, Luis Oliveira, sul polpaccio di Dejan Savićević.

