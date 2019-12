Le Zebre e "Giamba" Venditti si separano. Il 29enne ex azzurro era un separato in casa da qualche mese e ora è arrivata la comunicazione ufficiale della rescissione consensuale del contratto in scadenza nel prossimo giugno. Venditti lascia da terzo marcatore di mete della storia zebrata in Pro14 con 14 centri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA zebre