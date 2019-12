Niente da fare per le Zebre: il Benetton Treviso vince 13-8 (0-3) il primo dei due derby italiani di Guinness Pro14 (ex Celtic League), giocato oggi allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma. Per le Zebre un calcio piazzato di Violi nel primo tempo e una meta di Manfredi nella ripresa. Tutti nei secondi 40' di gioco i punti di Treviso, con una meta di Faiva trasformata da Keatley e due calci piazzati dello stesso Keatley.

