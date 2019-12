Zebre: 'Confermate al Lanfranchi tutte le gare del 2020'

Le Zebre hanno comunicato che "lo Stadio Lanfranchi di Parma, sede delle gare interne della franchigia in Guinness PRO14 e Challenge Cup, è in gestione e manutenzione alla Federazione Italiana Rugby. Restando centrale l’obiettivo dell‘incolumità degli atleti, fino a possibili comunicazioni d’indisponibilità da parte del gestore a causa delle future condizioni metereologiche, tutte le gare interne in calendario nell’anno 2020 nella seconda parte della stagione in corso si disputeranno nell’impianto di Parma. Come invece annunciato qualche settimana fa, la sfida di venerdì 21 febbraio 2020 si giocherà allo Stadio Mari di Legnano (MI) all’interno dell’evento Milano Rugby Week. Le condizioni del manto dello Stadio Lanfranchi rimangono monitorate quotidianamente dal gestore, coadiuvato dallo staff di manutentori. Scopo comune è quello di garantire il migliore stato possibile per il campo da gioco, rovinatosi a causa delle eccezionali precipitazioni dell’autunno appena concluso. La sfida di Guinness PRO14 del 4 gennaio 2020 alle ore 16 tra le Zebre ed i sudafricani Cheetahs è dunque confermata allo stadio di Parma".

