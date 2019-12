Le Zebre ci riprovano domani a Treviso

Il secondo derby d’Italia del Pro14 e la settima giornata di un Peroni Top12 che vede tre squadre in testa alla classifica a pari punti chiudono il 2019 ovale nel fine settimana del 27-29 dicembre. Anche il massimo campionato nazionale quest’anno, al pari del Pro14, non si concede pausa natalizia ma sarà la sfida di ritorno tra le due franchigie italiane, sabato alle 14 in diretta DAZN, ad aprire l’ultimo fine settimana di rugby sugli schermi degli appassionati italiani: al "Monigo" la Benetton, dopo aver espugnato Parma la settimana passata, riceve le Zebre RC nell’ennesimo atto di una sfida che vede in campo un folto numero di internazionali italiani. Domenica dalle 14.30 sono invece in calendario i sei incontri validi per la settima giornata del Peroni Top12. Si parte con l’anticipo tra HBS Colorno e Lazio Rugby, sfida dal peso specifico elevato nella lotta per la salvezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA zebre