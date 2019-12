Importante bis per il Colorno in chiave salvezza. Dopo la vittoria di Viadana i biancorossi battono la Lazio al Máini col punteggio di 25-22. Tre mete per parte (Pasini, Halvorsen e Da Lisca per i biancorossi), l'ultima delle quali per i laziali giunta nell'ultimo minuto che è valsa loro il punto di bonus.

