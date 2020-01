Prima partita dell"anno e prima vittoria per le Zebre che al Lanfranchi hanno battuto per la prima volta i sudafricani Cheetahs per 41-13. Cinque le mete zebrate con doppietta di Walker e una di Meyer, Renton e Bisegni. Perfetto Canna dalla piazzola.

E' andata male invece alla Benetton. I Leoni cedono ai Glasgow Warriors 38 a 19.