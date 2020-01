Le Zebre salutano la Challenge Cup con un pareggio 7-7 con Bristol. Ottima la prestazione da parte della franchigia di Parma, soprattutto dal punto di vista difensivo, con grande pressione e tanti palloni recuperati. Le Zebre sono andate in vantaggio al 37' con la meta di Tuivaiti, sono rimaste in 14 per il rosso diretto mostrato a Meyer, hanno tenuto bene nonostante l'inferiorità numerica, ma proprio a tempo scaduto hanno subito la meta del pareggio di Randall.

© RIPRODUZIONE RISERVATA zebre rugby