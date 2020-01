Il XV azzurro contro il Galles al debutto del Sei Nazioni 2020

Questo pomeriggio lo staff tecnico della Nazionale ha ufficializzato la formazione dell’Italia che sabato 1 febbraio aprirà a Cardiff il Guinness Sei Nazioni 2020, sfidando i campioni in carica del Galles.

L’incontro prenderà avvio alle 15:15 italiane e sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming su Dazn, canale 52 del digitale terrestre.

A due giorni dal calcio di inizio del 1° turno del Torneo, sono otto le Zebre inserite per l’occasione in lista gara, cinque delle quali schierate nel XV di partenza.

Sulla trequarti l’ala padovana Mattia Bellini tornerà a vestire, come di consueto, la maglia n° 11, mentre l’apertura beneventana Carlo Canna ricoprirà l’inedito ruolo di primo centro.

Il pack degli avanti vedrà invece una prima linea tutta a marchio Zebre, con i due piacentini Giousé Zilocchi e Andrea Lovotti a fianco del tallonatore reggiano Luca Bigi, alla sua prima da capitano degli Azzurri.

In panchina si rivedono il flanker agrigentino Giovanni Licata e il mediano di mischia bresciano Guglielmo Palazzani, reduce dalla Rugby World Cup 2019. Pronto a subentrare a gara in corso anche il pilone romano Danilo Fischetti, già convocato dall’ex ct Conor O’Shea in occasione del tour degli Azzurri in America nell’autunno del 2018 e della sfida della passata edizione della Coppa del Mondo contro gli All Blacks, annullata a causa dell’abbattimento del tifone Hagibis in Giappone.

Dopo aver svolto tutta la trafila delle Nazionali giovanili ed aver preso parte a due Sei Nazioni U20 e due Mondiali di categoria nel 2017 e nel 2018, il n° 1 di Genzano è pronto a bagnare il suo debutto assoluto con l’Italia.

