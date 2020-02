Il Galles campione in carica ha battuto l’Italia 42-0 in una partita della prima giornata del Sei Nazioni 2020. Per gli azzurri, che non vincono una partita nel torneo dal 28 febbraio 2015, è la 23/a sconfitta consecutiva. Con le 5 incassate oggi sale a 109 il totale di mete subite nello stesso arco di tempo.

