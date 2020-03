Cancellati i Mondiali di rugby Under 20 (si dovevano giocare anche a Parma)

I Mondiali di rugby Under 20, che avrebbero dovuto svolgersi in Italia (Parma, Calvisano, Verona e Viadana) dal 28 giugno al 18 luglio del 2020 sono stati cancellati. Lo annunciano con un comunicato l’ente mondiale World Rugby e la Federazione Italiana Rugby. «A seguito di dettagliate consultazioni avviate fin dal manifestarsi dell’emergenza epidemiologica in atto - è scritto in un comunicato -, hanno assunto congiuntamente la determinazione di non disputare l’edizione 2020 del 'World Rugby U20 Championship' in calendario a Parma, Calvisano, Verona e Viadana dal 28 giugno al 18 luglio 2020. La decisione è stata presa considerando prioritaria la tutela della salute dei giocatori, degli staff e degli appassionati e nella piena adesione di Fir alle normative vigenti sul territorio nazionale». Il Presidente di World Rugby Sir Bill Beaumont: «I nostri pensieri sono con la popolazione italiana, così come con tutti i membri della famiglia del rugby mondiale, in questo momento di eccezionale difficoltà. Se da un lato comprendiamo che sia fonte di dispiacere per i giocatori, le Nazionali e tutti coloro coinvolti nell’organizzazione del World Rugby U20 Championship, è fondamentale oggi prendere le misure appropriate per contenere la diffusione del COVID-19 in linea con i consigli e le misure adottate dal governo e dalle strutture preposte alla salute pubblica. Queste considerazioni sono alla base della decisione, presa in sinergia con la Federazione Italiana Rugby, di cancellare il World Rugby U20 Championship 2020

