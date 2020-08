“1931/2021, Novant'anni di Rugby Parma”. Un concorso per la realizzazione del logo

Nel 2021 la Rugby Parma taglierà il prestigioso traguardo dei 90 anni di vita e sta programmando e attuando una fitta serie di iniziative, sia a livello di strutture che in ambito sportivo e sociale, per “rifarsi il look” in vista dell’importante compleanno.

Nei giorni scorsi è stata avviata una prima iniziativa propedeutica ai tanti eventi in fase di progettazione e che si protrarranno durante tutto l’arco del 2021. Si tratta di una call per la realizzazione di un logo da utilizzare per tutte le iniziative legate al Novantesimo, un logo originale ed unico che racchiuda in sé la storia del Rugby a Parma ed i colori sociali del club, il giallo e il blu.

La call “1931/2021 – Novant’anni di Rugby Parma”, alla quale possono aderire singoli individui oppure gruppi, si rivolge a illustratori e artisti di tutta Italia. Tra i loghi ricevuti ne verranno selezionati tre che riceveranno un premio in denaro offerto dalla società.

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è domenica 13 settembre 2020 (ore 23,45).

Tutti i dettagli e le modalità di adesione sono riportati nell’evento “1931/2021 – Novant’anni di Rugby Parma – Call per la realizzazione di un logo” creato sulla pagina facebook della società: @RugbyParmaFC1931.

Per ulteriori informazioni e/o iscrizioni inviare una mail a: novantesimogialloblu@rugbyparma.it