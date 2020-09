La Rugby Parma dal sindaco in vista del 90° anniversario

Nei giorni scorsi la Rugby Parma è stata ricevuta in Comune dal sindaco, Federico Pizzarotti, in occasione di un incontro informativo sulle attività e i progetti che il club gialloblù ha in programma per il prossimo futuro.

Durante il cordiale incontro molti sono stati gli argomenti trattati, tra i quali anche la prossima inaugurazione della nuova sala pesi i cui lavori sono ormai conclusi. In particolare, poi, sono state presentate le iniziative previste in occasione del 90° anniversario della nascita della Rugby Parma ed è stata confermata dal sindaco Pizzarotti la propria disponibilità ad aderire al "Comitato d’Onore per il Novantesimo".

La delegazione gialloblù era composta dal presidente Bernardo Borri (a destra nella foto) e da Federico Uriati (a sinistra nella foto) ed Enzo Barbieri del gruppo incaricato dell'organizzazione di eventi e progetti.

