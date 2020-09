Italdonne a Parma contro Inghilterra e Scozia

Tommaso Villani

Ufficializzati i due recuperi del Sei nazioni 2020 al Lanfranchi

La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato lo stadio ducale “Sergio Lanfranchi” di Parma, ad ospitare le due gare interne della Nazionale Italiana Femminile contro Inghilterra e Scozia, recuperi del Sei Nazioni di categoria. La doppia sfida vedrà le Azzurre allenate da Andrea Di Giandomenico non solo impegnate nel completare il Torneo 2020 ma anche andare a caccia, in occasione della gara contro la Scozia, di punti importanti per la qualificazione alla Rugby World Cup 2021.

Prima di sfidare l’Inghilterra a Parma domenica 1 novembre alle 18 le Azzurre saranno impegnate nel recupero della quarta giornata del Sei Nazioni il 25 ottobre, in trasferta contro l’Irlanda per poi concludere il Torneo a Parma per la sfida alla compagine scozzese domenica 6 dicembre alle 19.