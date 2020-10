Rugby: Racing 92 ha 9 positivi, a rischio la finale Champions

Ci sono nove casi di positività al coronavirus nel Racing 92, club di Parigi che si è qualificato per la finale della Champions del rugby, in cui il 17 ottobre dovrebbe (a questo punto il condizionale è d’obbligo) affrontare a Bristol gli inglesi dell’Exeter.

A dare la notizia era stato il giornale 'Midi Olympiquè, poi il club l’ha confermata senza fare i nomi di coloro che sono risultati positivi, o precisare se si tratti di giocatori o membri dello staff. Il Racing assicura comunque che «applicheremo con il massimo rigore le indicazioni del protocollo sanitario che ci verrà imposto». Intanto è già stato chiesto il rinvio della partita di Top 14, il campionato nazionale francese, in programma sabato contro il La Rochelle. Quanto alla finale di Champions, sono previste riunioni con le parti in causa per discutere della situazione.