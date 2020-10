Rugby, ipotesi slittamento per il Sei Nazioni 2021

Il Sei Nazioni 2020 si concluderà alla fine di ottobre, ma il Torneo 2021 potrebbe non cominciare il prossimo febbraio. Gli organizzatori della manifestazioni stanno valutando di ritardare la competizione, come ha spiegato il direttore generale del Sei Nazioni, il francese Benjamin Morel. "Dobbiamo studiare ogni ipotesi - ha detto Morel al 'Times' - Abbiamo bisogno che i tifosi tornino negli stadi. Non stiamo per annunciare che il Torneo 2021 è posticipato, ma è una delle opzioni. Non è facile, non c'è garanzia che la situazione migliorerà se ritarderemo il prossimo Sei Nazioni".