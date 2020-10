Volontario durante l'emergenza: Mbandà sarà Cavaliere al merito della Repubblica Italiana

Martedì 20 ottobre 2020 alle ore 11.30 si svolgerà al Palazzo del Quirinale di Roma la cerimonia di premiazione dei Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana.

L’evento sarà trasmesso in diretta video streaming sul sito www.quirinale.it

Tra i 57 italiani che lo scorso 3 giugno sono stati insigniti dal Capo di Stato Sergio Mattarella per essersi "particolarmente distinti nel servizio della comunità durante l'emergenza coronavirus”, figura anche Maxime Mbandà, terza linea delle Zebre e della Nazionale.

Durante le settimane più critiche di lotta al “Covid-19”, l’atleta -nato a Roma da padre congolese e madre italiana- aveva infatti prestato soccorso sulle ambulanze dell’associazione Seirs Croce Gialla di Parma accompagnando agli ospedali della provincia le persone che avevano contratto il virus e riportando a casa i pazienti dimessi.

Martedì prossimo, il 27enne -56 presenze internazionali col club di base a Parma e 20 con gli Azzurri- riceverà questo importante riconoscimento al Quirinale nel corso di una cerimonia che si svolgerà nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitaria.

L’Ordine al merito della Repubblica Italiana

L’Ordine al merito della Repubblica Italiana è il più alto degli ordini della Repubblica Italiana, istituito nel 1952 per “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nell’impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”. L’ordine è suddiviso nei seguenti sei gradi onorifici:

- cavaliere di gran croce decorato di gran cordone;

- cavaliere di gran croce;

- grande ufficiale;

- commendatore;

- ufficiale;

- cavaliere.

La scheda di Maxime Mbandà:

Nome: Maxime

Cognome: Mbandà

Nato a: Roma

Il: 10/04/1993

Altezza: 189 cm

Peso: 102 kg

Ruolo: terza linea

Honours: Italia, Italia Emergenti, U20

Caps: 20

Presenze in Guinness PRO14: 43

Presenze in EPCR Champions Cup: 3

Presenze in EPCR Challenge Cup: 18

Club precedenti: Rugby Calvisano, Accademia Nazionale “Ivan Francescato”, Rugby Grande Milano, Amatori Rugby Milano

Instagram: maxime.mbanda