Mbandà, rugbista e volontario del soccorso: arriva anche il Premio Guinness Pro14

Il flanker della Nazionale e delle Zebre Rugby, Maxime Mbandà, è stato insignito del Premio del Presidente del Guinness Pro14 2020 in riconoscimento del suo impegno come volontario presso la Croce Gialla di Parma all’apice della pandemia da Covid-19.

Le eroiche azioni di Mbandà fuori dal campo gli sono valse il conferimento del Cavalierato da parte del Presidente della Repubblica Italiana, ricevuto la scorsa settimana a Roma. Il premio del Presidente del Guinness Pro14 è stato precedentemente conferito in riconoscimento di meriti individuali nel gioco de rugby, ma le disinteressate azioni dell’azzurro nell’interesse della comunità incarnano lo spirito che il premio si prefigge di onorare.

"Il coraggio e l’impegno mostrati da Maxime quando il mondo iniziava a fronteggiare la pandemia sono stati incredibili - ha dichiarato Dominic McKay, presidente del Guinness PRO14 - Diamo credito ai giocatori per il loro coraggio sul campo, ma speriamo sempre che le loro esperienze in ambito sportivo potenzino la loro capacità di impattare in modo positivo anche al di fuori di esso".

"Durante la pandemia abbiamo visto molti nostri giocatori, attuali e del passato, mettere a disposizione il proprio tempo a sostegno delle loro comunità e contribuire nell’affrontare uniti la pandemia. Quanto fatto da Maxime con la Croce Gialla in Italia va oltre lo sport e mostra quella leadership silenziosa fondamentale in ogni ambito della vita. Confido che tutto il rugby italiano e la comunità del nostro grande torneo siano orgogliosi delle azioni di Maxime".