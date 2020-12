L'Italgugby regge un tempo, ma alla fine cede 38-18 in Galles

Grande prova d’orgoglio ma ancora una sconfitta (38-18) per l’Italrugby nell’ultimo turno della Autumn Nations Cup contro il Galles al Parc Y Scarlets di Llanelli, nel match valido per il quinto posto nel torneo. A partire forte sono i padroni di casa che trovano due mete con Hardy (6') e Parry (17'), trasformate da Sheedy. La reazione degli azzurri non si fa però attendere e provano a rimontare il 14-0 iniziale con due calci di punizione realizzati da Garbisi e la meta di Zanon (32'), trasformata dallo stesso Garbisi per il 14-13 con cui si va all’intervallo. La sfida numero 29 tra Galles e Italia, la seconda a Llanelli, uno dei campi simbolo del rugby gallese, dopo il 23-20 in favore dei Dragoni il 7 febbraio del 1998, è avvincente e divertente anche nella ripresa che vede subito i padroni di casa allungare con un calcio di punizione del solito Sheedy.

La formazione di Smith reagisce ancora una volta e lo fa con la meta di Meyer (48') che gli azzurri non riescono a trasformare, ma permette all’Italia di portarsi in vantaggio di un punto (18-17). Da lì in poi, però, è il Galles a prendere in mano il pallino del gioco e dilagare con le mete di Davies (57'), North (68') e Tipuric (75'), puntualmente trasformate da Sheedy per il 38-18 finale.

