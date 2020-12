Zebre, la nuova maglia per la coppa europea celebra l'estro di Max Guazzini

Zebre Rugby Club, dopo aver presentato le maglie per la stagione di Guinness PRO14, ha svelato anche il nuovo kit gara realizzato da Macron, azienda leader internazionale nel settore del teamwear e sponsor tecnico della franchigia di proprietà della Federazione Italiana Rugby, che sarà indossato durante gli incontri della coppa europea European Rugby Challenge Cup, prestigiosa manifestazione a livello continentale alle quali le Zebre prendono parte a partire da sabato prossimo 12 dicembre con la sfida di Parma contro i francesi dell'Avyron Bayonnais.

Per la terza maglia, quella di “Coppa”, la scelta è caduta su un brillante rosa fluo (uno dei cinque colori che dal 2017 caratterizzano il logo delle Zebre e rappresentano i colori di tutti i club italiani sui campi d’Europa e Sudafrica).

Le Zebre vogliono continuare nella loro mission d'innovazione verso il rugby italiano, e lo fanno anche grazie a questa maglia celebrativa dedicata a Max Guazzini, dirigente capace di portare un positivo cambiamento al rugby moderno dentro e fuori dal campo.

Nato a Marsiglia nel 1947 da una famiglia di origini fiorentine, il dirigente italo-francese è stato un vero innovatore del rugby d'oltralpe grazie al club parigino dello Stade Français di cui é stato presidente dal 1992 al 2011.

Oltre che nello stile e nei colori delle maglie -il rosa fluo diventata seconda pelle del club dove hanno giocato grandissimi campioni anche del rugby italiano quali Dominguez, i fratelli Bergamasco e Parisse- la profonda cultura del mondo dell'intrattenimento é servita a Max Guazzini a portare festa e spettacolo dentro gli stadi del rugby parigino, un'altra profonda innovazione che ha ottenuto grande successo nella capitale francese.

La maglia, a girocollo, è caratterizzata da una grafica zebrata, questa volta monocolore nera a contrasto, sulla parte anteriore. Il collo è bordato di nero, mentre sui bordi manica è presente il tricolore. Il backneck è personalizzato con il nuovo logo del club e con la grafica multicolor. Sul retro del colletto, oltre alla tasca per contenere il rilevatore Gps, è inserita in grafica sublimata la scritta GRAZIE LUCA in ricordo di Luca Sisti, videoanalyst del club scomparso nel 2015 a seguito di un incidente stradale.

Sul petto, a destra, in stampa sublimatica nera, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra sul cuore campeggia il nuovo logo di Zebre Rugby Club e al centro il logo della Federazione Italiana Rugby. Sul retro della maglia, sopra al logo Zebre Family, come per le versioni ‘Home’ e ‘Away’ per il Guinness PRO14, è stampata la scritta in latino AUT FACERE SCRIBENDA, AUT SCRIBERE LEGENDA. Motto in latino ripreso dalla lettera scritta da Plinio il giovane all’amico Tacito e in questo caso utilizzato per sottolineare come ai giocatori in campo “sia dato di fare cose degne di essere narrate”.

I pantaloncini sono neri con banda rosa fluo sui lati che riprende la grafica della maglia. I calzettoni sono neri con bordo superiore rosa fluo e sul davanti è presente il Macron Hero e sul polpaccio la scritta ZEBRE.