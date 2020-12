L'Italia Femminile a Parma dal 27 al 29 dicembre: ecco le convocate

Andrea Di Giandomenico, capo allenatore della Nazionale Femminile, ha reso nota la lista delle atlete convocate a Parma per l’ultimo appuntamento del 2020.

Si tratta di ventiquattro giocatrici che si ritroveranno nella Città Ducale dal 27 al 29 dicembre per una tre giorni di preparazione fra campo e palestra presso la Cittadella del Rugby.

L’Italia si ritroverà nuovamente a gennaio per il raduno che delineerà la rosa azzurra in vista del Torneo Femminile delle Sei Nazioni, al via nel mese di febbraio.

Di seguito la lista delle atlete convocate:

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 45 caps)

Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 95 caps)

Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 58 caps)

Giulia CAVINA (CUS Milano, esordiente)

Micol CAVINA (Arredissima Villorba, 3 caps)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 18 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 22 caps)

Giada FRANCO (Rugby Colorno, 17 caps)

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 70 caps)

Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949,

Veronica MADIA (Rugby Colorno, 19 caps )

Maria MAGATTI (CUS Milano, 33 caps)

Michela MERLO (Rugby Mantova, 5 caps)

Aura MUZZO (Arredissima Villorba, 13 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI(Valsugana Rugby Padova, 4 caps)

Laura PAGANINI (CUS Milano, 3 caps)

Beatrice RIGONI (Valsugana Padova, 43 caps)

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, Francia, 5 caps)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 57 caps)

Erika SKOFCA (Valsugana Rugby Padova, 2 caps)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 56 caps)

Sara TOUNESI (ASM Romagnat, Francia, 16 caps)

Silvia TURANI (FC Grenoble, Francia, 16 caps)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 4 caps)

Invitate:

Natascia AGGIO (Valsugana R. Padova, esordiente)

Alyssa D’INCA’ (Arredissima Villorba, esordiente)

Francesca GRANZOTTO (Arredissima Villorba, esordiente)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, esordiente)

Sofia ROLFI (Rugby Colorno, esordiente)

Sara SEYE (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)