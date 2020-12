Top 10, Colorno beffato in casa dal Viadana

Il Colorno si vede sfilare dalla tasca il derby del Po all’84 dal Viadana che ha vinto 22-19. In vantaggio 13-0 dopo trentasette minuti nei quali ha avuto un netto predominio per i primi venti, ha chiuso il primo tempo sul 13-5, ma nella ripresa ha giocato quasi esclusivamente il Viadana che ha potuto godere di venti minuti con l’uomo in più e a poco a poco e con grande abnegazione è riuscito a ricucire lo strappo sino al sorpasso finale. Per il Colorno è andato in meta Gesi e Kearns è stato perfetto dalla piazzola (5 su 5); tre le mete del Viadana con Ribaldi, Silvestri e Ciofani, sua la meta decisiva a tempo scaduto, e Ceballos ha messo i rimanenti 7 punti.

Paolo Mulazzi