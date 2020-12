Zebre, zampata finale sul campo del Brive: 16-18

Vittoria di misura e sul filo di lana per le Zebre nel secondo turno di Challenge Cup sul campo del Brive.

Il 18-16 finale è maturato a pochi secondi dall’80’ grazie a un calcio piazzato di Canna. Le Zebre avevano chiuso il primo tempo in vantaggio 12-10 per effetto delle due mete siglate da Violi, trasformata da Canna, e da Bruno dopo il giallo subito dai francesi, ma nella ripresa, causa i troppi possessi sprecati e un paio di errori tecnici si sono fatte rimontare dai tre piazzati di Abzhandadze, salvo mettere la zampata finale.

Una vittoria quanto mai importante per cullare i sogni di qualificazione agli ottavi; le Zebre salgono a 6 punti in classifica in attesa del completamento del turno.