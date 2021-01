Nazionale femminile, raduno a Parma dall'8 al 10

Il 2021 si apre per la Nazionale femminile di rugby con il collegiale di Parma, in calendario da venerdì 8 a domenica 10 gennaio. Andrea Di Giandomenico, capo allenatore della rappresentativa italiana, ha selezionato per il primo appuntamento del nuovo anno ventisei atlete. Il raduno avrà inizio nel primo pomeriggio di venerdì 8: all’arrivo staff e giocatrici verranno sottoposti a tampone rapido. Seguirà alle 17 la prima sessione di allenamento sui campi della Cittadella del Rugby. Lo stage terminerà nel primo pomeriggio di domenica 10 gennaio. Il prossimo appuntamento, prima dell’avvio del torneo femminile delle Sei Nazioni 2021, è fissato per il week-end del 22-24 gennaio.

Di seguito la lista delle atlete convocate: Sara Barattin (Arredissima Villorba, 95 Caps), Lucia Cammarano (Rugby Belve Neroverdi, 24 Caps), Micol Cavina (Arredissima Villorba, 3 Caps), Giulia Cerato (Valsugana Rugby Padova, 5 Caps), Alyssa D’incà (Arredissima Villorba, Esordiente), Giordana Duca (Valsugana Rugby Padova, 18 Caps), Valeria Fedrighi (Stade Toulousain, Francia, 22 Caps), Giada Franco (Rugby Colorno, 17 Caps), Manuela Furlan (Arredissima Villorba, 75 Caps), Lucia Gai (Valsugana Rugby Padova, 70 Caps), Elisa Giordano (Valsugana Rugby Padova, 43 Caps), Isabella Locatelli (Rugby Monza 1949), Veronica Madia (Rugby Colorno, 19 Caps), Maria Magatti (Cus Milano, 33 Caps), Gaia Maris (Valsugana Rugby Padova, Esordiente), Aura Muzzo (Arredissima Villorba, 13 Caps), Vittoria Ostuni Minuzzi (Valsugana Rugby Padova, 4 Caps), Beatrice Rigoni (Valsugana Padova, 43 Caps), Sofia Rolfi (Rugby Colorno, Esordiente), Sara Seye (Kawasaki Robot Calvisano, Esordiente), Francesca Sgorbini (Asm Romagnat, Francia, 5 Caps), Michela Sillari (Valsugana Rugby Padova, 57 Caps), Erika Skofca (Valsugana Rugby Padova, 2 Caps), Sofia Stefan (Valsugana Rugby Padova, 56 Caps), Silvia Turani (Fc Grenoble, Francia, 16 Caps), Beatrice Veronese (Valsugana Rugby Padova, 4 Caps).