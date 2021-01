Strepitose Zebre, battuto di nuovo il Benetton Treviso: 22-18

Le Zebre concedono il bis al Lanfranchi e battono per la seconda volta in sette giorni la Benetton. La vittoria interna sui Leoni trevigiani mancava dal 27 dicembre 2015. 22-18 il risultato finale, riacciuffato in extremis in quanto a causa di due errori fatali a metà ripresa che sono costati due mete (di Lucchesi e Lamaro) in momentanea inferiorità numerica per il giallo subito da Meyer, i veneti si erano portati in vantaggio per la prima volta sul 18-16. Provvidenziali le due punizioni guadagnate in attacco negli ultimi otto minuti che Rizzi ha convertito negli ultimi 6 punti della partita. Per le Zebre sono andati in meta Biondelli nel primo tempo e Mbandà nel secondo tempo, in entrambi i casi non trasformate da Canna che, però, ha messo due calci piazzati.

p.m.