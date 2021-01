Colorno, 5 punti fondamentali per la salvezza

Il Colorno ottiene la vittoria che voleva contro il fanalino di coda Lazio ovvero con annesso punto di bonus mete. Gara in discesa nel primo tempo, chiuso 19-3, per effetto delle tre mete realizzate da Canni (2) e van Tonder al cospetto di una Lazio volenterosa ma inconsistente. Nella ripresa il Colorno commette alcuni falli concedendo possesso, territorio e l’uomo in più per 10 minuti (giallo a Marco Silva) ai laziali che ne approfittano per andare in meta con Wagner. Il bonus mete arriva con Buondonno, il Colorno è pago e concede gli ultimi minuti alla Lazio che segna la seconda meta con Ferrara per il risultato finale di 26-17.

