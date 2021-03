Le Zebre non riescono a ripetere la prestazione vittoriosa di sabato scorso al Lanfranchi coi Dragons e sempre sul terreno di casa sono state sconfitte, oggi, dai Glasgow Warriors 31-20. Le Zebre non hanno saputo difendere il vantaggio di 20-10 acquisito al 53' subendo tre mete dagli scozzesi tra 57' e 73', due delle quali in inferiorità numerica per il giallo a Lucchin. Per le Zebre in meta due volte Bellini nel finale del primo tempo.