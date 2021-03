Rugby, Zebre sconfitte in casa dai campioni in carica del Leinster

Allo Stadio Lanfranchi di Parma le Zebre cedono 31-48 contro i campioni in carica del Leinster che chiudono la pratica, aggiudicandosi anche il punto di bonus offensivo nel primo tempo. I multicolor si mostrano molto più disciplinati degli ospiti (saranno 6 i calci di punizione commessi dagli Italiani contro gli 11 degli irlandesi), ma fanno fatica ad arginare le ondate offensive dei Dubliners che volano in meta in sette occasioni nella maggior parte delle occasioni in attacco. Il XV di coach Bradley chiude comunque la gara col record stagionale di punti segnati in attacco

. Le Zebre si ritroveranno alla Cittadella del Rugby di Parma lunedì aprendo la settimana di allenamenti in vista del 16esimo ed ultimo turno della stagione regolare in Guinness PRO14, in programma venerdì 19 marzo alle 21.15 italiane al Kingspan Stadium di Belfast contro i nordirlandesi dell’Ulster.