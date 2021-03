Zebre in partita fino al 36': l'Ulster dilaga nella ripresa, sfruttando la doppia superiorità numerica

Le Zebre hanno chiuso il Pro14 subendo una sconfitta per 49-3 a Belfast contro Ulster. Partita condizionata, per le Zebre, dal rosso diretto subito da Manfredi al 35' con partita che fino a quel momento era sul 7-3. Chiuso il primo tempo 14-3, gli irlandesi hanno avuto vita facile nella ripresa. Le Zebre non hanno visto premiati gli sforzi profusi con grande orgoglio per cercare la meta, arrivando a sfiorarla in tre occasioni, nell'ultimo quarto di gara nonostante gli ultimi minuti giocati addirittura in 13.

