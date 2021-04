Zebre a un passo dal sogno: il Bath si aggiudica l'ottavo di finale di Challenge Cup dopo 80' di battaglia

Bath supera le Zebre 35-27 al Lanfranchi e va ai quarti di Challenge Cup, ma le Zebre meritano grandi applausi per aver messo in grande difficoltà una squadra, quella inglese, che aveva tutti i favori del pronostico per qualità e fisicità. Le Zebre hanno cullato il sogno per più di un'ora. Nel primo tempo si sono trovate in vantaggio 21-7 grazie a tre mete di Bruno, chiudendolo sul 21-14. Bath ha pareggiato al 6' della ripresa e sul giallo allo zebrato Bello ha poi marcato la meta del 28-21. Le Zebre si sono portate a -1 al 71' dopo due piazzati di Pescetto, ma quasi allo scadere Bath ha marcato la meta del distacco definitivo.

