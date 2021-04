Zebre, Bradley eletto "coach of the season"

L'allenatore delle Zebre, Michael Bradley, alla sua quarta stagione a Parma, è stato eletto "coach of the season" del Pro14. Un riconoscimento ancor più importante in quanto votato dai suoi colleghi delle squadre partecipanti al Pro14. David Jordan, direttore del Pro14, ha dichiarato: «I club italiani hanno vissuto una delle situazioni peggiori per quanto riguarda la pandemia, nonostante ciò le Zebre hanno giocato con un’ambizione che dà credito a Michael, al suo staff, ai giocatori e alla società».

