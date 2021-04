Hbs Colorno - Femi CZ Rovigo non si gioca. La partita del 17° turno del Top10 programmata per domani allo stadio Màini di Colorno è stata rinviata a data da destinarsi a causa di positività al Covid-19 nel gruppo squadra biancorosso. E' la sesta partita rinviata per Covid per il Colorno, quattro delle quali per positività al suo interno.

Foto d'archivio