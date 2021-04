Zebre, operato il pilone Giosuè Zilocchi: stagione finita

Il pilone dello Zebre Rugby Club e della Nazionale Giosuè Zilocchi è stato operato venerdì 23 aprile alla spalla sinistra presso la Casa di Cura Città di Parma, top sponsor e partner sanitario della società di base a Parma. L'intervento, eseguito con tecnica di Latarjet dal dott. Carlo Felice De Biase e dal suo aiuto dott. Giovanni Ziveri, si è reso necessario a seguito di un trauma che ha comportato una lesione capsulo-legamentosa dell’articolazione.

L’operazione è riuscita perfettamente e la prognosi stimata è di quattro mesi. L’atleta – sceso in campo in 36 apparizioni ufficiali con la franchigia federale ed in 15 con la maglia dell’Italia – ha già iniziato il processo di recupero funzionale sotto la supervisione dello staff medico e fisioterapico dello Zebre Rugby Club.