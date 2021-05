Il Colorno chiude con una sconfitta la sua seconda stagione in Top10. Al Màini il forte Rovigo si è imposto 42-16 con 6 mete tutte trasformate. Per il Colorno meta di Gesi, tre piazzati e una trasformazione di Ceresini. Il Colorno è rimasto in partita nel primo tempo, chiuso sotto 13-21, si è avvicinato a inizio ripresa poi ha subito il ritmo e la fisicità dei rodigini.

