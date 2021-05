L'omaggio della Rugby Parma a Michael Bradley

Nei giorni scorsi la dirigenza della Rugby Parma ha voluto omaggiare l’head coach delle Zebre, Michael Bradley, con una maglia dedicata recante il numero 9, quello del mediano di mischia, suo ruolo da giocatore.

Un modo per sancire una collaborazione sempre più stretta fra Zebre e Rugby Parma culminata con alcune iniziative tra 2019 e 2020 e per festeggiare il premio di “coach of the season” conferitogli alcune settimane fa dal Pro14. «Abbiamo voluto fargli questo omaggio perché è un bravo allenatore e una brava persona – ha chiosato il presidente gialloblu Bernardo Borri -. Sta facendo molto per il nostro rugby e mi auguro posso farlo ancora a lungo». Nel ringraziare per l’omaggio, Bradley ha rimarcato che «Qui mi sento come a casa, sono sempre ben accolto. Poi qui c’è Roland (de Marigny, director of rugby della Rugby Parma, ndr) che è stato coach alle Zebre e che è un bravo allenatore».