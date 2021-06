Al via a settembre lo United Championship con Zebre e Benetton

Lo United Rugby Championship prenderà il via nel Settembre del 2021, con i migliori club del rugby sudafricano (Cell C Sharks, DHL Stormers, Emirates Lions e Vodacom Bulls) che si uniranno a quelli di Guinness PRO14 per dare vita a una lega a sedici squadre di caratura internazionale. Lo United Rugby Championship sarà più grande, più affascinante e più forte dei tornei che lo hanno preceduto. Squadre da cinque Paesi più in vista nel panorama rugbistico globale come Irlanda, Italia, Scozia, Galles e Sudafrica parteciperanno ad una Lega di Super Club che farà della differenza una forza, sostenendo gli atleti loro percorso, una manifestazione in grado di rappresentare con orgoglio tutti coloro che sono coinvolti nel gioco. Questo accordo innovativo tra la federazione sudafricana e PRO14 Rugby rafforzerà la partnership esistente e indirizzerà verso una maggiore crescita del Gioco, a beneficio di tutte le sedici squadre della Lega. Questo accordo creerà un percorso per la federazione sudafricana verso il titolo di socio paritario nel PRO Rugby Championship insieme alle Federazioni celtiche e Fir.



In un panorama sportivo che guarda al post-pandemia, questa unificazione tra Nord e Sud offre a tutte le componenti coinvolte uno sguardo ottimistico sul futuro. In base al contratto, tutte le partecipanti allo United Rugby Championship saranno eleggibili per qualificarsi alle competizioni EPCR per la Stagione 2022/23. I gironi. Girone irlandese: Connacht, Leinster, Munster, Ulster. Girone gallese: Dragons, Cardiff Rugby, Ospreys, Scarlets. Girone sudafricano: Cell C Sharks, DHL Stormers, Emirates Lions e Vodacom Bulls. Girone italia-scozzese: Benetton Rugby, Edinburgh, Glasgow Warriors, Zebre Rugby Club. Una classifica unica sarà utilizzata per posizionare tutte le squadre dopo le diciotto giornate di stagione regolare. Le prime otto qualificate accederanno ai Play-Off. Le squadre riceveranno il vantaggio del campo per le fasi finali in base al loro piazzamento da prima a ottava. Quarti di Finale e semifinali identificheranno le due squadre che si qualificheranno per la grande finale.