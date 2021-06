L'Italia Maggiore Femminile a Parma dall'8 all'11 luglio

Parma torna ad ospitare la Nazionale Maggiore Femminile dall’8 all’11 luglio per il primo dei quattro raduni che si svolgeranno tra luglio ed agosto in vista delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2021 in svolgimento in Nuova Zelanda dall’8 ottobre al 12 novembre 2022.

Andrea Di Giandomenico, responsabile tecnico dell’Italdonne, ha selezionato per questo primo appuntamento nella Città Ducale trenta atlete che sosterranno la quattro giorni di preparazione presso la Cittadella del Rugby.

Le Azzurre si ritroveranno ancora a Parma dal 22 al 25 luglio, dal 5 all’8 agosto e dal 19 al 22 agosto.

Quattro raduni per formare e preparare la rosa azzurra per le qualificazioni alla Coppa del Mondo che si svolgeranno nel mese di settembre e che vedranno coinvolte oltre l’Italia, Scozia, Irlanda e Spagna; quest’ultima si è aggiudicata l’accesso alla qualificazione mondiale grazie alla netta vittoria sull’Olanda (87-0, 15 mete realizzate dalla formazione iberica) nella Finale del Rugby Europe Championship femminile 2020, match diretto dal fischietto italiano Clara Munarini.

Tra le trenta atlete figurano i nomi di quattro giocatrici alla prima convocazione con la rappresentativa italiana maggiore: Serena Settembri passata dal club inglese Bristol Bears Womens nelle fila del Valsugana Rugby Padova che troverà le compagne di squadra con le Valsu Emma Stevanin e Vittoria Vecchin, rispettivamente mediano di apertura e prima linea ed Emanuela Stecca, prima linea dell’Arredissima Villorba.

Il raduno avrà inizio alle 15.00 di giovedì 8 luglio e terminerà alle 14.00 di domenica 11 luglio. All’arrivo in hotel staff e giocatrici saranno sottoposti a test antigenico.

Di seguito la lista delle atlete convocate.

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 48 caps)

Natascia AGGIO (Valsugana R. Padova - esordiente)

Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 61 caps)

Alyssa D’INCA’ (Arredissima Villorba, 1 cap)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 21 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 25 caps)

Giada FRANCO (Rugby Colorno, 18 caps)

Manuela FURLAN (Arredissima Villorba, 78 caps)

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 73 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 46 caps)

Francesca GRANZOTTO (Arredissima Villorba – esordiente)

Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949, 25 caps)

Veronica MADIA (Rugby Colorno, 22 caps )

Maria MAGATTI (CUS Milano, 36 caps)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 3 caps)

Gaia MERLO (Kawasaki Robot Calvisano - esordiente )

Aura MUZZO (Arredissima Villorba, 17 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 6 caps)

Laura PAGANINI (CUS Milano – 3 caps )

Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 46 caps)

Serena SETTEMBRI (Valsugana Rugby Padova - esordiente)

Sara SEYE (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, Francia, 8 caps)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 60 caps)

Emanuela STECCA (Arredissima Villorba – esordiente)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 59 caps)

Emma STEVANIN (Valsugana R. Padova – esordiente)

Sara TOUNESI (ASM Romagnat, Francia, 18 caps)

Vittoria VECCHIN (Valsugana R. Padova – esordiente)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 6 caps)