Dalai: "Lo United Championship grande opportunità per le Zebre" - Video

Pochi giorni fa è stato presentato lo United Rugby Championship, nuovo nome e nuovo torneo che sostituirà il Guinness PRO14 a partire dalla stagione 2020/21. Sedici infatti saranno le squadre al via a settembre di questa nuova competizione che vedrà partecipare il meglio di Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica, con la grande novità dell’inserimento delle quattro franchigie sudafricane reduci dal Super Rugby.

Le Zebre saranno dunque al via della loro decima stagione dell’ex torneo celtico inserite in un torneo che avrà una grandissima visibilità garantita da tv broadcaster internazionali in chiaro e che svilupperà anche una grande opportunità commerciale e di business nei cinque paesi e nelle 16 città coinvolte da questa rivoluzione.