Rugby Parma: "Abbiamo una meta: divertirci!"

Tornano gli OPEN DAYS organizzati dalla Rugby Parma e rivolti ai giovanissimi che vogliano provare questo divertentissimo sport.

Due appuntamenti, dedicati a bambine e bambini dall’under 5 all’under 13 (annate 2009-2017) che avranno la possibilità di provare il rugby e trascorrere due pomeriggi di divertimento all’aria aperta e conoscere il club gialloblù e i suoi allenatori.

Giochi di motricità, di squadra e percorsi motori propedeutici al gioco del rugby per i più piccoli, attività con introduzione alla tecnica del rugby di base adattati all’età per i più grandi. Il tutto nel pieno rispetto delle normative e dei protocolli previsti per far fronte all’emergenza Covid-19.

Sono in programma due appuntamenti:

sabato 4 settembre 2021 dalle 15.30 alle 17.30 presso i campi della Rugby Parma, in via Lago Verde (quartiere Montanara)

sabato 11 settembre dalle 15.30 alle 17.30 presso presso il parco della Cittadella nel centro di Parma

Ma anche i più piccoli (nati nel 2017, nel 2018 e nel 2019) avranno l'opportunità di avvicinarsi al rugby grazie all'OPEN DAY di RUGBYTOTS, il percorso di avviamento allo sport dedicato a bambine e bambini di età prescolare, compresa tra i 2 e i 5 anni, che si terrà sabato 11 settembre 2021 dalle 9.00 alle 13.00 presso il parco della Cittadella.

Tutte le info sul sito www.rugbyparma.it