Zebre, le maglie della nuova stagione

Nuovi kit da gara delle Zebre griffati Macron. Non cambia granché, divisa nera per le gare casalinghe, bianca per le trasferte, sempre con zebrature multicolori, ma con qualche piccolo dettaglio diverso. La novità assoluta è sul retro della maglia dove sul fondo è stata inserita la frase "Aut facere scribenda, aut scribere legenda", estrapolata da una lettera di Plinio il Giovane a Tacito a proposito dello zio Plinio il Vecchio, ovvero fare cose degne di essere narrate, o di scriverne di così meritevoli da esser lette; uno sprone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Zebre