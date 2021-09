Coppa Italia: il Colorno espugna il campo del Calvisano

Risultato a (piacevole) sorpresa nel secondo turno di Coppa Italia: il Colorno ha espugnato il campo del Calvisano, una delle big del campionato. Un 23-21 giunto al termine di una partita ben giocata che infonde fiducia dopo la pesante sconfitta con le Fiamme Oro. I biancorossi sono andati in meta con Buondonno da maul, Balocchi su cross kick di Rodriguez e Gesi nel finale, addirittura in inferiorità numerica, recuperando da 15-21 e resistendo, sempre in inferiorità numerica, all’assalto dei padroni di casa. pm