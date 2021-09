Le Zebre segnano quattro mete nel secondo tempo, ma i Lions sono già in fuga: 26-38

Le Zebre segnano 4 mete nel secondo tempo, ma bastano soltanto per il punto di bonus, in quanto al Lanfranchi passano i Lions di Johannesburg 38-26.

Un rimedio parziale e impronosticabile dopo il primo tempo chiuso 35-0 per i sudafricani (5 mete in 33 minuti). Nella ripresa il cambio di marcia con 4 mete in 13 minuti, due in superiorità numerica per il giallo sudafricano, che ha fatto scaldare il pubblico e sperare almeno in un altro punto, ma per la quinta meta le Zebre si sono fermate a un metro. Per le Zebre, oltre a una meta tecnica, a segno Canna, Boni e Fabiani.